São Pedro da Aldeia avança no planejamento do Plano Verão 2025-2026 em reunião com forças de segurança

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou, nesta quinta-feira (27/11), uma reunião no gabinete do prefeito Fábio do Pastel para alinhar as ações do Plano Verão 2025-2026, elaborado pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SESOP). A proposta inclui intensificação do patrulhamento, ampliação de equipes, organização de fluxos e medidas preventivas nos principais pontos turísticos.

O encontro contou com a presença do secretário da pasta, Diego Alves, da promotora de Justiça do MPRJ, Renata Mello, e de representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, entre eles o delegado titular da 125ª DP, Cláudio Otero; o chefe de investigação da unidade, Renan de Oliveira; o comandante da 2ª Cia do 25º BPM, tenente Sandro Nunes, e a tenente Tainá Guimarães, também integrante do 25º BPM.

Durante a agenda, o prefeito Fábio do Pastel destacou a importância do planejamento antecipado e da atuação integrada entre os órgãos. “A temporada de verão aumenta significativamente o fluxo de moradores e visitantes na nossa cidade. Por isso, trabalhamos com antecedência e em conjunto com todas as forças de segurança. Nosso compromisso é garantir um verão organizado, seguro e tranquilo para todos que vivem e frequentam São Pedro da Aldeia”, afirmou.

No encontro, foram apresentados os pontos estratégicos do plano, com ações voltadas ao ordenamento urbano, ao controle de trânsito, à segurança nas praias e ao reforço da presença operacional nas áreas de maior movimentação durante a alta temporada.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, ressaltou que a integração entre os órgãos vai fortalecer a atuação no período mais movimentado do ano. “Estamos estruturando um conjunto de ações que envolve fiscalização, patrulhamento, ordenamento de praias e reforço operacional. A parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público é essencial para ampliarmos nossa capacidade de resposta”, pontuou.