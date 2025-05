São Pedro da Aldeia busca simplificar legalização de empresas no município

Com o objetivo de aprimorar e facilitar o processo de formalização e legalização de empresas, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Sebrae Rio de Janeiro promoveram uma capacitação voltada aos servidores municipais. Profissionais das Fiscalizações de Postura, Ambiental, Tributária, Vigilância Sanitária, Sala do Empreendedor e da Junta Comercial participaram da iniciativa.

O encontro foi conduzido pelo consultor Marcos Sá e abordou as iniciativas já implantadas no município, com diagnósticos de pontos de melhoria. A iniciativa buscou amadurecer novos procedimentos que visam tornar o processo mais ágil e simples, com o objetivo de facilitar o acesso do empresário aldeense na obtenção de alvará e licenças com menor burocracia.



Atualmente, o município já conta com um tempo médio de abertura de empresa de apenas 24 horas. A proposta da consultoria é reduzir esse prazo para menos de 20 horas, além de implantar novas ferramentas de desburocratização ao longo do ano de 2025.

A responsável pela Sala do Empreendedor aldeense, Mariana Cunha, destacou que o setor acompanha de perto as atualizações que visem o desempenho do município. “Estamos sempre buscando opções que possam facilitar a vida do contribuinte. Com a consultoria do Sebrae, pudemos perceber novos caminhos para desburocratizar a vida do empreendedor aldeense”, comentou.