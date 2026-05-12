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São Pedro da Aldeia celebra 409 anos de história com shows neste sábado 

Jornal de Sábado
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São Pedro da Aldeia vai viver um dia inteiro de celebração neste sábado, 16 de maio, com desfile cívico, finais do Fest Verão 2026 e uma grande programação musical na Praça da Matriz (Centro).

O grande destaque da noite será Tiee, um dos maiores nomes do samba e pagode da atualidade, comandando a festa de aniversário da cidade. 

A programação também contará com shows de Juliara Gingher e Arthur Pimenta, além do DJ Wanderson XR.

Neste sábado, 16 de maio, a partir das 20h

Praça Agenor Santos (Praça da Matriz)

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