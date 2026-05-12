São Pedro da Aldeia celebra 409 anos de história com shows neste sábado 

São Pedro da Aldeia vai viver um dia inteiro de celebração neste sábado, 16 de maio, com desfile cívico, finais do Fest Verão 2026 e uma grande programação musical na Praça da Matriz (Centro).

O grande destaque da noite será Tiee, um dos maiores nomes do samba e pagode da atualidade, comandando a festa de aniversário da cidade.

A programação também contará com shows de Juliara Gingher e Arthur Pimenta, além do DJ Wanderson XR.

Neste sábado, 16 de maio, a partir das 20h

Praça Agenor Santos (Praça da Matriz)