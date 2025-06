São Pedro da Aldeia: Concerto Gabriel Joaquim celebra o amor com apresentação de Raony Alves nesta quarta-feira

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Cultura, promove mais uma edição do Concerto Gabriel Joaquim. O evento, que já se tornou tradição no calendário cultural aldeense, será ainda mais especial por acontecer na véspera do Dia dos Namorados. A apresentação do cantor Raony Alves será nesta quarta-feira (11/06), às 19h. A entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço, que comporta 60 lugares.

Com mais de 15 anos de atuação na cena musical da Região dos Lagos, Raony Alves levará ao público uma performance marcante, recheada de emoção e personalidade. Reconhecido por sua versatilidade e presença de palco, o artista promete uma noite envolvente com interpretações de sucessos da MPB e do pop rock nacional.

O repertório da noite foi idealizado por Raony em parceria com o músico Thiago Ruivaco, que o acompanhará na apresentação. A proposta é embalar o público com músicas que falam de amor, encontros e sentimentos. De acordo com Raony, será uma trilha sonora perfeita para celebrar a data mais romântica do ano. “Estou muito feliz em participar pela primeira vez do Concerto Gabriel Joaquim. É uma iniciativa muito importante, uma verdadeira vitrine para que os artistas da cidade possam mostrar o seu trabalho. O público pode esperar muita emoção e boas vibrações”, afirmou.

Para o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, a edição promete ser mais uma noite marcante. “As últimas edições do Concerto Gabriel Joaquim foram um sucesso, com casa cheia e apresentações emocionantes. Esta, em especial, deve ser ainda mais envolvente por acontecer na véspera do Dia dos Namorados. O Raony é um jovem talento da nossa região e agora terá a oportunidade de brilhar em um palco dedicado à valorização da cultura local”, destacou.

A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro.