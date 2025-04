São Pedro da Aldeia conta com operações conjuntas entre as forças de segurança

Com o objetivo de reforçar a proteção aos aldeenses, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Guarda Civil Municipal, está integrando ações de segurança junto à Polícia Militar do Estado (PMERJ) e à Polícia Civil do Estado (PCERJ). Na quarta-feira (02/04), foi preso um suspeito que possuía um mandado de prisão decretado e estava foragido. Foi apreendida, ainda, uma moto com sinal identificador adulterado (placa coberta com fita). As operações continuam por tempo indeterminado em diversos bairros da cidade.

Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública do município, Diego Alves, o objetivo é promover a redução da criminalidade com abordagens preventivas. “As forças de segurança pública estão atuando de forma integrada na cidade, por meio de operações conjuntas entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Desde o início das operações, diversas ações têm apresentado resultados significativos. As operações fazem parte de uma estratégia de presença ostensiva e combate direto a práticas ilícitas nos bairros da cidade, reforçando o compromisso com a segurança da população”, destacou o secretário.

As ações de blitz, abordagens e patrulhamento preventivo estão sendo realizadas em toda área central da cidade, além de bairros como Porto da Aldeia, Poço Fundo, São José, Fluminense, Campo Redondo, Alecrim e Balneário.