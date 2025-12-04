São Pedro da Aldeia finaliza preparativos para a abertura da Casa do Papai Noel

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está finalizando os preparativos para transformar a Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos na tradicional Casa do Papai Noel. A partir da próxima quinta-feira (11/12), o espaço passa a ser, por um mês, a residência oficial do bom velhinho na cidade, aberta à visitação gratuita diariamente, das 16h às 22h.

De terça a domingo, das 19h às 22h, o Papai Noel estará presente para receber crianças e adultos para fotos e encontros especiais. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro, o espaço não funcionará.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou a expectativa para a abertura e elogiou o empenho da equipe envolvida em toda a preparação. “A Casa do Papai Noel é um dos eventos mais esperados pelas famílias aldeenses e estamos trabalhando intensamente para entregar uma decoração linda, acolhedora e preparada com muito carinho. Toda a equipe da Secretaria de Cultura está empenhada em cada detalhe para proporcionar uma experiência inesquecível aos moradores e visitantes”, afirmou.

Os preparativos incluem novidades e ampliações na decoração, que neste ano terá um boneco de neve de quase três metros na Vila do Noel, montada na área externa em frente à Casa. A ambientação natalina é assinada pelo artista plástico Flávio Rangel, em parceria com os colaboradores da Secretaria de Cultura, Marcio Alexandre Simas e Roger Suriani, sob a curadoria da diretora municipal de Cultura, Giselle Ruiz, que acompanha os detalhes e a ornamentação das oito árvores de Natal que farão parte da cenografia.

O artista plástico Flávio Rangel comentou sobre a preparação. “Todos os anos eu busco criar algo que mantenha viva a tradição religiosa do Natal, trazendo elementos que emocionem e que façam cada visitante sentir a magia deste período. Nosso objetivo é surpreender e encantar, sempre respeitando o simbolismo desta data tão especial”, contou.

Além da decoração interna, a vila cenográfica externa, conhecida como “Aldeia do Noel”, será montada assim que forem concluídos os trabalhos de pintura da fachada da Casa da Cultura, que ganhará detalhes em vermelho, verde e novos objetos decorativos. O espaço contará com cenários instagramáveis, trenó, trenzinho e diversos pontos pensados para fotos e vídeos, reforçando o clima natalino que já é tradição na cidade.

A abertura oficial da temporada natalina será marcada pela chegada do Papai Noel à Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, às 18h30, também na quinta-feira (11). O tradicional desfile que anuncia a presença do bom velhinho abrirá a programação especial preparada pela Secretaria de Cultura, que contará com apresentações de música, dança e teatro, reunindo talentos da Orquestra Sons da Aldeia, da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes, da Companhia de Teatro Municipal e do Ballet Municipal.