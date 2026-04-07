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São Pedro da Aldeia fortalece integração regional em reunião do Conderlagos

Jornal de Sábado
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A Prefeitura de São Pedro da Aldeia participou de mais uma reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos). O encontro aconteceu na sede do consórcio e reuniu gestores de Turismo dos municípios da região, incluindo o secretário aldeense, Rodolfo Jotha.

A reunião buscou fortalecer o diálogo regional e alinhar estratégias conjuntas para o desenvolvimento turístico na Região dos Lagos, por meio da cooperação entre as cidades. O Conderlagos atua como um instrumento de articulação, promovendo a construção de políticas públicas compartilhadas e ampliando a eficiência das ações regionais.

O secretário de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, falou sobre o momento. “Participar deste encontro reforça o compromisso de São Pedro da Aldeia com o desenvolvimento integrado da nossa região. O diálogo entre os municípios é essencial para construirmos estratégias mais eficientes e inovadoras no turismo da Região dos Lagos”, pontuou. 

A reunião foi conduzida pelo secretário-executivo do consórcio, Eron Bezerra, e pelo diretor de Planejamento, Fernando Frauches. Também participaram do encontro os secretários de Turismo de Cabo Frio, Davi Barcelos, e o de Arraial do Cabo, Júnior Chuchu, além do subsecretário de Turismo e Lazer de Iguaba Grande, Luiz Paulo Silva.

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