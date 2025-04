São Pedro da Aldeia ganha decoração especial de Páscoa

A Páscoa já chegou a São Pedro da Aldeia. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, concluiu na quinta-feira (10/04) a montagem da decoração especial na Praça Agenor Santos, no Centro da cidade. O espaço, conhecido como Praça da Matriz, se transformou em um cenário encantador, repleto de cores, símbolos e novidades para celebrar uma das datas mais importantes do calendário cristão.

Neste ano, a grande atração fica por conta dos ovos gigantes coloridos com mensagens de “Feliz Páscoa” e do espaço com bicicletas decoradas, que estão chamando a atenção de moradores e visitantes. Além disso, diversos elementos lúdicos, como coelhos, flores confeccionadas com garrafa PET reciclada e cenários temáticos com painéis decorativos, compõem o ambiente pensado especialmente para as famílias vivenciarem momentos de alegria, união e reflexão.

“A ideia foi criar um ambiente que envolvesse a todos, especialmente as crianças, com beleza e acolhimento. A Páscoa fala de esperança, renovação e amor, nosso objetivo foi transmitir esses sentimentos por meio da arte da dedicada equipe da Secretaria”, destacou o secretário de Cultura, Thiago Marques.

Os elementos lúdicos chamam à atenção dos moradores Foto:Carolina Barreto

O clima festivo e a ambientação especial já conquistaram quem passou pelo local. Moradora do bairro Flexeira, Rose Batista fez registros do neto Samuel, de 2 anos, na decoração temática. “Fiquei encantada! Está tudo muito bonito. Moro há um ano na cidade e acho muito importante ter uma decoração temática para as famílias. O meu neto adorou os ovos coloridos e as bicicletas”, contou a “vovó coruja”.

Já a professora Gabriela Cardoso, que costuma passar uma vez por semana pela praça, fez questão de parar com a filha Aimée, de 6 anos, para apreciar os detalhes da decoração. “A decoração é uma forma lúdica de encantar as crianças e também um entretenimento para os pais. Estava no parquinho com a minha filha e, logo que ela notou a montagem da decoração, pediu para tirar fotos. Além de valorizar a cidade, essa decoração aproxima as pessoas”, disse a moradora do bairro Campo Redondo.

A decoração, assinada pelo artista plástico Flávio Rangel e também dos colaboradores da Secretaria de Cultura, Marcio Alexandre Simas e Roger Suriani, permanecerá montada até o fim do mês de abril. Os espaços instagramáveis são um convite para registrar memórias e compartilhar a magia da data nas redes sociais.

Em 2025, a Páscoa será comemorada no dia 20 de abril. A celebração é uma das mais importantes do calendário cristão, relembrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo.