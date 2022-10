São Pedro da Aldeia ganha mais um grande empreendimento

Mais um grande empreendimento é aberto em São Pedro da Aldeia. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aldeense, foi inaugurado nesta sexta-feira (7), O Amigão. A loja de departamento conta com presentes, utilidades, importados, brinquedos, papelaria, cama, mesa e banho, decoração, linha pet, maquiagem, higienização e bomboniere.

O prefeito Fábio do Pastel comentou sobre o avanço das empresas no município. “Hoje a gente tem falado muito sobre o desenvolvimento. Sobre as oportunidades de emprego, principalmente aqui em São Pedro da Aldeia. Mas quando a gente vê um empreendimento desse chegando na cidade nós ficamos muito felizes. Não só O Amigão, como o American Pet, a Toyota, o Dom Atacadista. Isso traz uma felicidade muito grande”, disse.



Foto: Ascom

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, destacou a vinda de grandes empreendimentos para a cidade. “Abrir O Amigão, que tem várias lojas no Rio de Janeiro, tem grande importância para o nosso município e para a região. Só na loja daqui de São Pedro da Aldeia tem 130 colaboradores. Então, se você coloca emprego direto e indireto, vai para 300 pessoas. A gente trazendo lojas com marcas fortes, as outras empresas vão ficar de olho na cidade. Então, parabéns ao Amigão, parabéns à Prefeitura, que mais uma vez conseguiu trazer uma empresa que vai agregar muito”, afirmou.

Morador da cidade há mais de 30 anos, Paulo Oliveira, destaca a vinda das empresas como potencialização de empregos e melhora na economia. “A geração de emprego é o mais importante, melhora a economia da cidade. Atrai mais investimentos, outras empresas acabam querendo vir para cá também”, finalizou.

Um dos sócios da empresa, Leonardo Rocha, falou sobre os empregos gerados. “O Amigão tem entrado em muitos lugares. E é muito bom porque a gente sempre procura contratar funcionários locais, gerando uma crescente na economia local”, reiterou.

Filipe Rocha, também sócio do empreendimento, agradeceu a receptividade. “Primeiramente vim agradecer a São Pedro da Aldeia por receber nossa loja. E é muito importante para gente vir para cá com esse modelo novo, onde estamos mais acostumados com lojas de shopping. É um orgulho muito grande para nossa empresa conseguir abrir em uma cidade em crescimento como é São Pedro”, informou.

Estiveram presentes os secretários de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches; de Turismo, Andrea Tinoco; e o chefe de gabinete, Moisés Batista. Além dos proprietários da loja.

O Amigão fica localizado na Rodovia RJ-140, ao lado do supermercado Costazul.