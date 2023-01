São Pedro da Aldeia ganha novo empreendimento

O incentivo à chegada de novas empresas e o aumento da geração de empregos continua sendo uma das prioridades do Governo Municipal. Nesta quinta-feira (19/01), São Pedro da Aldeia celebrou a abertura de mais uma grande empresa em seu território. O prefeito Fábio do Pastel e o vice-prefeito Julio Queiroz prestigiaram a inauguração da Casa do Pedreiro, uma loja de materiais de construção localizada no bairro Nova São Pedro.

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre o momento. “É uma felicidade muito grande participar desse momento, a parte da prefeitura, o que a gente pôde ajudar, tenho certeza que a gente fez bem feito. É muito importante para o município ter uma empresa dessas aqui, que vai ajudar a trazer mais investimentos para São Pedro da Aldeia”, comentou Fábio do Pastel.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, destaca que a chegada de grandes empresas também é uma forma de atrair novos empreendimentos para a cidade. “Hoje é um marco importante para nossa cidade, porque a Casa do Pedreiro é referência em toda a região e isso agrega muito para o município. São Pedro da Aldeia tem uma localização central na nossa região, estamos perto de todos os municípios, o que é importante para que grandes empresas venham para cá, gerando emprego e renda”, disse.

De acordo com o diretor-presidente da Casa do Pedreiro, Valdemir Mendes, 80% dos colaboradores da loja são moradores de São Pedro da Aldeia. “Nós assumimos esse compromisso com a prefeitura de colocarmos 80% das pessoas de São Pedro da Aldeia e assim fizemos. O dia de hoje representa muito na história da minha vida; sou aldeense e saí daqui muito novinho para buscar oportunidade de emprego. Nós fomos muito bem recebidos pelo prefeito Fábio e sua equipe, não tivemos nenhuma dificuldade para instalar nossa empresa no município”, destacou.

Também participaram da inauguração os secretários de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr., de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, além do chefe de gabinete, Moisés Batista.