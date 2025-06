São Pedro da Aldeia ganha reforço nos atendimentos sociais com unidade móvel do CRAS

A população de São Pedro da Aldeia passa a contar com um importante reforço nos atendimentos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Nesta quarta-feira (04/06), a Prefeitura recebeu uma unidade móvel do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que será utilizada para levar os serviços até famílias que vivem em áreas mais afastadas do município. A entrega oficial do veículo contou com a presença do prefeito Fábio do Pastel, da secretária da pasta, Aline Manhães, da secretária adjunta, Denise Campos, além de autoridades municipais e vereadores.

A nova estrutura foi adquirida por meio de recursos cofinanciados pelo Governo Federal, destinados à proteção social básica. O veículo, modelo motorhome, é totalmente adaptado e equipado para garantir qualidade, privacidade e acessibilidade nos atendimentos.

Na oportunidade, o prefeito Fábio do Pastel destaca ou o compromisso da gestão com a inclusão social. “Essa unidade móvel é mais do que um veículo, é um instrumento de cidadania. Com ela, vamos até onde for preciso para garantir que ninguém fique sem acesso aos seus direitos. Nosso objetivo é ampliar os atendimentos, fortalecer os vínculos com a população e levar dignidade às famílias que mais precisam. É assim que construímos uma cidade mais justa para todos”, afirmou.

O CRAS móvel conta com duas salas para atendimento técnico, garantindo o sigilo necessário, além de smart TV, frigobar, micro-ondas, bebedouro, mesas e cadeiras, ar-condicionado, internet móvel, iluminação em LED e toldo externo. O veículo também possui rampa de acesso, promovendo inclusão nos atendimentos prestados à população.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Manhães, destacou a relevância da iniciativa para ampliar e fortalecer o atendimento nas comunidades. “A aquisição deste veículo representa um avanço significativo para a política de assistência social no município. Ele nos permitirá alcançar famílias que, muitas vezes, enfrentam dificuldades de locomoção até as unidades fixas do CRAS. Atualmente, contamos com seis unidades estrategicamente distribuídas, mas identificamos que, mesmo assim, não conseguimos atender plenamente toda a demanda. Por isso, foi de suma importância investir em um CRAS Móvel, com o objetivo de levar os serviços até os bairros mais afastados. Com essa unidade itinerante, vamos intensificar as ações de busca ativa, ampliar o acolhimento e garantir o acesso aos direitos da população em situação de vulnerabilidade social”, afirmou a secretária.