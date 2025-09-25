São Pedro da Aldeia inaugura nova sede do CREAS nesta segunda-feira

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia inaugura, nesta segunda-feira (29/09), às 10h, a nova sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A cerimônia marca uma importante conquista para o fortalecimento da rede socioassistencial do município, garantindo melhores condições de trabalho para a equipe técnica e um atendimento ainda mais qualificado à população. Após a solenidade de inauguração, os atendimentos ao público terão início no mesmo dia, a partir das 12h, no novo endereço localizado na Rua Lourival Araújo Matos, nº 135, no Centro.

O novo espaço contará com duas salas de atendimento individual, uma sala para atendimentos coletivos, além de ambientes de coordenação, recepção e demais estruturas necessárias para o desenvolvimento das atividades. A mudança vai proporcionar mais conforto e qualidade para usuários e profissionais.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Manhães, falou sobre a conquista para o município. “É uma satisfação entregar a nova sede do CREAS à nossa população. Com um espaço mais amplo e estruturado, poderemos acolher melhor as famílias e oferecer melhores condições de trabalho à equipe. Essa conquista fortalece a rede de proteção social do município e reafirma nosso compromisso com a garantia de direitos”, afirmou.

Todos os serviços já ofertados pelo CREAS continuarão sendo realizados normalmente, agora em uma estrutura física mais adequada. O Serviço de Família Acolhedora permanecerá funcionando na antiga sede.