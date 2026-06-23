São Pedro da Aldeia inicia diagnóstico ambiental da Lagoa de Araruama com coleta em 11 pontos

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início a uma nova etapa de monitoramento ambiental da Lagoa de Araruama com a coleta de água e sedimentos em 11 pontos da Área 2 da laguna. A ação, realizada na segunda-feira (22/06) em parceria entre o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, vai subsidiar um diagnóstico técnico da qualidade ambiental da lagoa e orientar futuras medidas de preservação e recuperação.

A iniciativa é um desdobramento direto de uma articulação entre o prefeito e o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Mascarenhas, no Rio de Janeiro. Durante o encontro, foi firmado o compromisso de iniciar uma análise técnica e completa da lagoa, com participação conjunta das equipes municipal e estadual.

O material recolhido passará por análise físico-química e bacteriológica completa, tanto da água quanto do sedimento do fundo da lagoa. Foram analisados pontos considerados de atenção, como o Camerum, Mossoró e Campo Redondo, entre outros. A ação também inclui a Praia do Siqueira, em Cabo Frio, considerada um ponto de forte influência no município aldeense. O objetivo é traçar um diagnóstico atualizado da situação ambiental da Lagoa de Araruama.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, destacou a importância da iniciativa. “Esse trabalho marca o início de um diagnóstico técnico que vai orientar nossas próximas ações de proteção à laguna. Ter dados atualizados e confiáveis sobre a água e o sedimento é fundamental para que possamos planejar intervenções com base em evidências, e não apenas em percepção”, afirmou.