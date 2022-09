São Pedro da Aldeia: Inscrições abertas para audição da Orquestra Sons da Aldeia 

Os jovens instrumentistas de São Pedro da Aldeia que tenham interesse em ingressar na Orquestra Sons da Aldeia devem ficar atentos. De 20 a 30 de setembro, estarão abertas as inscrições para as audições no projeto, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura. Podem participar da seleção alunos a partir de 14 anos de idade, que já possuam habilidade em trompete, trombone, sax, flauta clarinete, violino ou violoncelo. As inscrições podem ser feitas on-line no site da prefeitura (clique AQUI para acessar o formulário) ou presencialmente na Casa da Cultura, que fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para participar das audições, o candidato já deverá possuir o instrumento musical correspondente à sua inscrição. Ao todo, são oferecidas 10 vagas por categoria/instrumento.

De acordo com o secretário de Cultura, Thiago Marques, a iniciativa tem como proposta proporcionar aos jovens aldeenses a oportunidade de integrar uma formação orquestral e participar de aulas gratuitas de música. “Nesta primeira fase de inscrições, o nosso objetivo é abranger jovens que já têm conhecimentos básicos em música e prática instrumental, para que possamos dar início aos ensaios regulares e às apresentações com a orquestra nos bairros da cidade. Já na segunda fase, projetada para 2023, serão abertas novas vagas para alunos que não possuam nenhum conhecimento musical. A ideia desse projeto é democratizar o acesso à arte e despertar no público aldeense o gosto pela música orquestral”, explica o secretário.

As audições estão marcadas para acontecer nos dias 26 de setembro e 03 de outubro. Durante os testes, os candidatos deverão demonstrar o nível de domínio do instrumento e serão avaliados em quesitos como embocadura/empunhadura, afinação, respiração, articulação, técnica e leitura.

Os candidatos em idade escolar que estejam matriculados em escola pública ou beneficiários de programas sociais do Governo Federal terão prioridade na ordem de preenchimento das vagas.

O regulamento completo com a lista dos documentos necessários para a inscrição pode ser conferido na página da Secretaria Municipal de Cultura (clique AQUI para acessar).

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade.