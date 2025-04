São Pedro da Aldeia integra nova Diretoria do Comitê Lagos São João

O município de São Pedro da Aldeia será representado na nova diretoria do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João (CBHLSJ). O Fórum Eleitoral para a eleição da nova composição da Plenária e da Diretoria Colegiada para o biênio 2025-2027 foi realizado nesta sexta-feira (28/03). O secretário adjunto municipal de Pesca, Breno dos Santos, foi eleito diretor do Subcomitê do Rio Una e Cabo de Búzios.

Breno dos Santos comentou sobre a importância de integrar a diretoria. “Gostaria de parabenizar a nova equipe do Comitê Gestor de Bacias Lagos São João, temos a certeza que iremos trabalhar incansavelmente ouvindo todos os associados participativos, como ONGs, associações de pescadores e moradores, sociedade civil. Faremos um governo participativo, precisamos unir forças e com cada órgão assumindo suas responsabilidades. Como diretor do Rio Una, garanto que a transposição será uma pauta muito importante a discutir. Temos uma área rural enorme, se é uma água de reuso, muitos produtores precisam dessa água. Temos que proteger nossos mananciais, rios, lagos e lagoa, e precisamos muito avançar nessa discussão, que se arrasta há mais de 15 anos”, destacou o secretário adjunto.

O presidente eleito foi Jailton Dias Nogueira Junior, secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento de Cabo Frio. A eleição aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal de Cabo Frio e contou com a participação de representantes dos três segmentos que compõem a Plenária: Poder Público, Usuários da Água e Sociedade Civil Organizada.