São Pedro da Aldeia lança Campanha do Agasalho 2026 e mobiliza população para ações solidárias

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início à edição 2026 da Campanha do Agasalho com o objetivo de proteger a população mais vulnerável durante os dias frios. A iniciativa, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, tem como objetivo arrecadar cobertores, meias, roupas, toucas e agasalhos em bom estado e para todas as idades.

Os itens podem ser entregues nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, na sede do Programa Bolsa Família e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

Quem desejar contribuir também poderá encaminhar os donativos à sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 19, no Centro. Para mais informações sobre a campanha, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (22) 2627-4550.

Os itens arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social, à população residente em comunidades de baixa renda, às organizações da sociedade civil parceiras, às pessoas em situação de rua e aos idosos acolhidos em instituições de longa permanência, além de crianças e adolescentes atendidos por serviços de acolhimento do município.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Manhães, destacou a importância da mobilização da sociedade para ampliar o alcance da campanha e fortalecer a rede de apoio às pessoas que mais necessitam de assistência durante o inverno.

“O inverno já chegou e, para muitas pessoas, enfrentar as baixas temperaturas representa um desafio ainda maior diante das dificuldades do dia a dia. Por isso, convidamos toda a população aldeense a fazer parte desta corrente de solidariedade. Cada peça de roupa, cada cobertor e cada gesto de generosidade têm o poder de levar acolhimento, conforto e esperança a quem mais precisa. Temos diversos pontos de arrecadação distribuídos pelo município e todas as doações serão destinadas, com muito cuidado e responsabilidade, às pessoas em situação de vulnerabilidade social”, destacou.