São Pedro da Aldeia marca presença em reunião estadual de segurança pública 

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia participou da reunião de Integração das Forças Públicas de Segurança Estaduais e Municipais. A cidade foi representada pelo secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, e pelo coordenador-geral da Frota de Viaturas Oficiais, Douglas Ailzon. O encontro foi realizado no Gabinete de Gestão de Crises (GGC) do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação/SESORP

Na ocasião, foram abordados temas como o controle e a coordenação das atividades e planejamento das ações das Secretarias de Estado de Polícia Civil e de Polícia Militar, além da promoção de boas práticas de integração e do fomento ao debate e desenvolvimento de estudos de segurança pública.

Para o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, a união das forças de segurança é fundamental para o ordenamento do município. “Já atuamos de forma integrada com as forças de segurança pública em São Pedro da Aldeia e seguimos caminhando juntos para garantir a proteção de todos os aldeenses. Realizamos diversas operações conjuntas, que fazem parte de uma estratégia de presença ostensiva e combate direto a práticas ilícitas nos bairros da cidade, reforçando o compromisso com a segurança da população”, destacou Diego.