São Pedro da Aldeia: Obras de drenagem continuam a todo vapor no bairro Alecrim

Nesta terça-feira (19), o prefeito Fábio do Pastel visitou o trecho que está recebendo o serviço para acompanhar de perto o trabalho realizado.

“Antes de fazer a pavimentação das ruas, é preciso resolver o problema de alagamento do Alecrim com a colocação de manilhas e uma galeria de águas pluviais. Fico emocionado todas as vezes que venho aqui, pois foram muitos anos de sofrimento. É fantástico ver máquinas e equipe trabalhando no bairro”, comentou Fábio do Pastel.

O prefeito aproveitou a oportunidade para conversar com moradores e ouvir as demandas do bairro, acompanhado do ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Iédio Rosa, e do vereador Jean Pierre. O chefe de gabinete, Moisés Batista, também esteve presente.

O trabalho no local é fruto de uma parceria entre a Prefeitura aldeense e o Governo do Estado.