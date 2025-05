São Pedro da Aldeia: Orquestra Sons da Aldeia fará apresentação hoje

Como parte das comemorações pelo 408ª aniversário de São Pedro da Aldeia, a Orquestra Sons da Aldeia fará uma apresentação especial, ao pôr do sol.

Nesta quarta-feira (14/05), na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, às 17h.

O concerto ao ar livre contará com aproximadamente 22 instrumentistas e promete emocionar o público com um repertório que mescla clássicos do cinema, sucessos da música brasileira e internacional.

A apresentação está sujeita às condições climáticas favoráveis.

Com duração prevista de 15 a 20 minutos, a apresentação contará com quatro peças musicais cuidadosamente escolhidas: Cinema Paradiso (Ennio Morricone), com solo do saxofonista Gabriel Leite, O Sol (Jota Quest), com solo de Brenddon Miranda, Blinding Lights (The Weeknd) e Whisky a Go Go (Roupa Nova).