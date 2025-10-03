São Pedro da Aldeia participa da 29ª Feira Internacional de Turismo em Buenos Aires

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença na 29ª edição da Feira Internacional de Turismo, realizada entre os dias 27 e 30 de setembro, em Buenos Aires, na Argentina. O evento, uma das maiores plataformas de negócios do setor, reuniu profissionais, empresas e representantes de destinos turísticos de todo o mundo. O município foi representado pelo secretário de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, e pelo diretor do Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos, Alexandre Martins.

A delegação aldeense integrou o estande da Secretaria de Estado de Turismo (Setur RJ/TurisRio), ao lado de outros destinos do Rio de Janeiro. Na oportunidade, foram distribuídos folders em espanhol com os principais atrativos turísticos de São Pedro da Aldeia, além da exibição de material audiovisual em um telão instalado na área externa do espaço.

De acordo com o secretário de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, o evento representou uma oportunidade única para apresentar ao mundo as riquezas naturais, culturais e históricas de São Pedro da Aldeia. “Nossa cidade vem se tornando um destino cada vez mais atrativo tanto para turistas brasileiros quanto internacionais. Nosso objetivo aqui não é só promover as belezas e o potencial turístico local, mas também estreitar laços com outros destinos e buscar parcerias que contribuam para o crescimento e desenvolvimento do turismo em nossa região. Fomos buscar o turista que passa pela nossa porta mas não entra. Uma nova era do turismo iniciou-se em São Pedro da Aldeia”, afirmou.

A participação de São Pedro da Aldeia na Feira Internacional de Turismo é uma ação estratégica da Prefeitura para promover o potencial turístico da cidade. A proposta é destacar suas belezas naturais, seu patrimônio histórico e cultural, além das diversas opções de lazer e entretenimento disponíveis aos visitantes. O município vem ganhando destaque na região devido ao seu constante desenvolvimento em infraestrutura para o turismo, o que torna o destino ainda mais atraente para turistas tanto nacionais quanto internacionais.

O diretor do Museu Regional do Sal, Alexandre Martins, também falou sobre a iniciativa. “Somos uma cidade com diferenciais relevantes, preço interessante, exclusividade, atendimento diferenciado de uma população que gosta de receber os visitantes. Em comparação com os outros destinos turísticos do estado, temos segurança e uma estrutura crescente. Vi o interesse quando falava que temos, além de belas praias, um vinhedo aberto a visitações e produzindo vinhos finos com várias castas de uva. Foi um importante trabalho de promoção do nosso turismo e da nossa cultura”, destacou.