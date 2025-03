São Pedro da Aldeia participa de lançamento do projeto “Verão #TônoRio 2025”

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença no evento de lançamento do projeto Verão #TônoRio 2025, realizado em Copacabana. O secretário adjunto de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, representou o município. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e tem como objetivo promover o setor turístico no interior do estado do Rio de Janeiro.

“Estamos muito contentes em participar de mais uma edição desse projeto tão importante para o nosso segmento no interior do estado do Rio. É de grande relevância poder trazer o nome de nossa cidade, nossos atrativos e equipamentos turísticos para este espaço de muita visibilidade no cenário nacional. São Pedro da Aldeia só tem a crescer turisticamente ao estar sempre presente em eventos como esse”, disse o secretário adjunto de Turismo, Rodolfo Jotha.

A iniciativa apresenta um estande com os atrativos turísticos do Rio de Janeiro e painéis de led, que garantem uma experiência imersiva ao turista, o levando para os melhores destinos do estado. O estande também conta com um palco para apresentações musicais gratuitas aos visitantes.

Nos anos de 2022 e 2023, São Pedro da Aldeia recebeu o projeto #tônoRio durante o verão. O contêiner instagramável #TônoRio ficou instalado na Praia do Centro e foi um sucesso com o público. Turistas e moradores curtiram apresentações musicais, além da exposição de peças de artesanato da cidade para comercialização.