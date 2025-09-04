São Pedro da Aldeia realiza 31ª Cavalgada da Independência no feriado de 7 de setembro

A tradicional Cavalgada da Independência de São Pedro da Aldeia vai movimentar o feriado de 7 de setembro. A 31ª edição do evento promete atrair cavaleiros e amazonas de todo o Estado para um domingo repleto de atrações. A concentração dos participantes será às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo, a partir das 10h. Os participantes seguirão em direção ao Polo Rural, no bairro Cruz, onde a festa continuará com shows musicais, área kids, exposição de carros antigos, câmera 360º, tirolesa e a tradicional Prova dos Três Tambores, além da praça de alimentação.

Os portões do Polo Rural serão abertos às 10h. No palco montado na praça de alimentação, o público poderá dançar e se divertir com “Os Brabos do Forró”. Já às 13h30, será a vez da banda “Os Amostradinhos” animar os participantes com músicas populares do sertanejo, piseiro e forró.

A programação musical no palco principal terá início às 15h, com o cantor Júnior Linhares e seu repertório animado de pagode, axé e sertanejo. Às 17h, a cantora baiana Cátia Valois sobe ao palco com interpretações de modão e composições autorais. Na sequência, às 19h, é a vez de Glauco Zulo trazer grandes sucessos da música sertaneja e hits contemporâneos. Encerrando em grande estilo a 31ª edição da Cavalgada da Independência, o cantor João Gabriel promete agitar o público no Polo Rural com sucessos do sertanejo tradicional e contemporâneo, além de músicas autorais.

A 31ª Cavalgada da Independência é uma realização da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e de Turismo. O evento conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR RJ) e incentivo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC RJ), por meio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ). O Polo Rural de São Pedro da Aldeia está localizado na Estrada da Cruz, na zona rural do município, em uma área de 480 mil m².

Confira a programação completa do evento:

10h – Concentração da 31ª Cavalgada da Independência.

Local: Às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo.

12h – Show da banda “Os Brabos do Forró”

Local: Polo Rural, na Cruz (Praça de Alimentação)

13h30 – Show da banda “Os Amostradinhos”

Local: Polo Rural, na Cruz (Praça de Alimentação)

15h – Show de Júnior Linhares

Local: Polo Rural, na Cruz (Palco Principal)

17h – Show de Cátia Valois

Local: Polo Rural, na Cruz (Palco Principal)

19h – Show de Glauco Zulo

Local: Polo Rural, na Cruz (Palco Principal)

21h – Show de João Gabriel

Local: Polo Rural, na Cruz (Palco Principal)