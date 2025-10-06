São Pedro da Aldeia realiza Campanha de Vacinação contra o HPV nas escolas municipais e estaduais

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), dará início à Campanha de Vacinação contra o HPV na próxima terça-feira (07/10). A mobilização é voltada a estudantes do 2º segmento das escolas municipais e estaduais, reforçando o compromisso com a prevenção e o cuidado com a saúde dos adolescentes. A ação será realizada durante os meses de outubro e novembro.

A campanha de vacinação no município segue o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que ampliou o público-alvo incluindo adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. A medida fortalece a estratégia de proteção contra o HPV, vírus responsável por doenças como câncer de colo do útero, garganta, pênis e ânus.

A coordenadora do PSE, Eduarda Cardoso, destacou a importância da iniciativa. “A vacina contra o HPV é fundamental para proteger nossos adolescentes e jovens de doenças graves no futuro. Essa é uma oportunidade de garantir saúde e qualidade de vida e, por isso, é essencial que todos compareçam às escolas nos dias da campanha com o cartão de vacinação e a autorização dos pais ou responsáveis”, explicou.

Confira o cronograma completo de ações:

Outubro

07/10 (terça-feira) – E. M. Luiza Terra de Andrade (Campo Redondo)

08/10 (quarta-feira) – E. Mz. Lucinda Franciscone Medeiros (Porto do Carro)

14/10 (terça-feira) – E. M. Antônio Vaz da Silva (Recanto do Sol)

16/10 (quinta-feira) – E. Mz. Capitão Costa (Cruz)

17/10 (sexta-feira) – E. M. Profª Maria da Glória Santos Motta (Praia Linda)

Novembro

07/11 (sexta-feira) – E. M. Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães – Cívico-militar (Fluminense)

10/11 (segunda-feira) – E. Mz. Retiro / E. Mz. Paineira (Retiro e Balneário)

11/11 (terça-feira) – C. E. Almirante Tamandaré (Baixo Grande)

13/11 (quinta-feira) – CIEP Professor Cordelino Teixeira Paulo (Estação)

14/11 (sexta-feira) – CIEP Curvelina Dias Curvello (Porto do Carro)

18/11 (terça-feira) – E. M. Vidal de Negreiros (Alecrim)

19/11 (quarta-feira) – E. M. Profª Dulcinda Jotta Mendes – Cívico-militar (São João)

24/11 (segunda-feira) – E. M. Vinhateiro (Vinhateiro)

25/11 (terça-feira) – C. E. Dr°. Feliciano Sodré (Centro)

26/11 (quarta-feira) – C. E. Nobu Yamagata (Poço Fundo)

27/11 (quinta-feira) – CIEP Gabriel Joaquim dos Santos (São João)

28/11 (sexta-feira) – C. E. José Rascão (São José)