São Pedro da Aldeia realiza reunião estratégica com esferas de segurança pública

Com o objetivo de fortalecer a segurança pública em São Pedro da Aldeia, a Prefeitura Municipal realizou uma reunião estratégica para debater as últimas ocorrências registradas na cidade e reforçar a integração entre as forças de segurança. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (27/03), na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública.

A reunião contou com a participação do secretário da pasta, Diego Alves, do comandante da 2ª CIA do 25º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Nuno; o subtenente Curvelo, da 2ª CIA do 25º BPM, e o chefe de investigação da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, Renan Givisiez. Também estiveram presentes o secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Alves, e o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Leandro Oliveira.

Durante o encontro, foram debatidas estratégias para fortalecer a integração entre as forças de segurança, analisar as últimas ocorrências registradas na cidade e propor soluções imediatas para reforçar o policiamento e o combate à criminalidade. As medidas que foram definidas na reunião já começaram a ser implementadas nesta quinta-feira (27).

Para o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, a reunião foi produtiva. “Como resultado desse alinhamento, já iniciamos operações conjuntas entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, com ações estratégicas para ampliar a presença das forças de segurança em pontos estratégicos da cidade. Essa união de esforços é fundamental para garantir a segurança da população e responder de forma rápida e eficaz às demandas da nossa comunidade”, destacou.