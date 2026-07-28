São Pedro da Aldeia realiza visita técnica à fábrica de armamentos menos letais

Empenhada em fortalecer a segurança pública e modernizar a Guarda Civil Municipal, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou uma visita técnica à fábrica da Condor Non-Lethal Technologies, em Nova Iguaçu. O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, representou a cidade na comitiva organizada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos).

Durante a visita, foram apresentadas tecnologias não letais que são referência mundial em segurança pública, como drones táticos, armamento de baixa letalidade, munições e equipamentos de controle de distúrbios. A agenda também marcou o início das tratativas para a aquisição de novos recursos e para a oferta de cursos de capacitação destinados aos agentes da Guarda Civil Municipal.

Fotos: Divulgação/PMSPA

O secretário Diego Alves comentou sobre a ação. “O objetivo dessa visita técnica foi conhecer de perto o que existe de mais moderno em tecnologia não letal e iniciar as tratativas para ampliar a disponibilidade desses equipamentos para a nossa Guarda Civil Municipal. Pude acompanhar demonstrações práticas de drones aplicados à segurança pública, armamento de baixa letalidade e equipamentos de controle de distúrbios. Também verifiquei a possibilidade de novos cursos de capacitação para os nossos agentes, previstos para serem iniciados em setembro. Equipamento sem treinamento não entrega resultado. Investir nas duas frentes é o que garante mais segurança para o cidadão e mais proteção para o agente”, afirmou.