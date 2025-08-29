São Pedro da Aldeia recebe desafio de ciclismo “Volta Internacional da Laguna 100km” em 21 de setembro

São Pedro da Aldeia será palco de mais um importante evento esportivo que promete movimentar a região e envolver os entusiastas do ciclismo. O Desafio de Ciclismo Volta da Laguna 100km 2025, promovido pelo Cicloturismo Costa do Sol, acontece no dia 21 de setembro e conta com o apoio da Prefeitura aldeense, por meio das Secretarias de Turismo e de Segurança e Ordem Pública.

A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a prática do ciclismo de maneira segura e responsável, alinhada às comemorações da Semana Nacional do Trânsito. Os participantes poderão realizar suas inscrições em https://www.cicloturismocostadosol.com/voltadalaguna100km.

Uma reunião para planejamento da etapa de São Pedro da Aldeia foi realizada na terça-feira (26/08), na Casa dos Azulejos. Estiveram presentes os secretários de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, acompanhado do secretário adjunto da pasta, José Renato Alves, além dos representantes do Cicloturismo Costa do Sol, Ricardo Lage e Elias Paniago. O encontro abordou a logística da prova, os preparativos para o evento e as placas de sinalização que serão utilizadas durante o percurso.

De acordo com o secretário de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, a parceria com o Cicloturismo Costa do Sol e o apoio da Prefeitura reforça o compromisso do município com a promoção de eventos que movimentam a economia local e valorizam a cidade. “É com grande satisfação que São Pedro da Aldeia participa de mais uma edição da Volta Internacional da Laguna 100km, um evento que reúne esporte, natureza e integração regional. O ciclismo vem ganhando cada vez mais espaço como prática saudável, sustentável e como forma de conectar pessoas e territórios, e essa prova simboliza exatamente isso”, destacou.

A prova terá início às 7h do dia 21 de setembro em Cabo Frio, com trajeto que contempla os municípios que circundam a Laguna de Araruama, passando por Arraial do Cabo, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, proporcionando uma experiência desafiadora e integrada à natureza local.