São Pedro da Aldeia recebe feira com programação cultural neste sábado

A FeirArt está de volta a São Pedro da Aldeia neste sábado (20/09), das 17h às 22h, na Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz). Com o apoio da Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria de Cultura, a programação reúne atividades culturais, gastronomia e exposição de produtos criativos, oferecendo lazer e entretenimento para toda a família. A participação é gratuita e o evento está sujeito às condições climáticas.

A edição contará com 27 expositores, oferecendo uma grande variedade de produtos que vão desde moda pet, moda autoral e artesanato local até itens de decoração, artigos para casa e jardim, cosméticos artesanais, além de opções de lanches e confeitaria. Além da feira de produtos, a programação contará com música ao vivo da dupla Must Duo, que interpreta sucessos da música popular e do pop rock nacional e internacional, apresentação da artista circense Flávia Porral e o tradicional concurso de pintura de Bobbie Goods.

A FeirArt é organizada e idealizada pela produtora cultural e artesã Nayara Lira, que iniciou sua trajetória no artesanato em 2012 e, ao lado de uma amiga, criou o coletivo Balaio em 2016. Em 2021, ela retomou os trabalhos de forma independente, dando vida à FeirArt. “Nossas edições há dois anos foram muito boas e, desde então, sempre recebemos mensagens tanto de expositores quanto de visitantes pedindo o retorno do nosso coletivo a São Pedro da Aldeia. O espaço da praça, além de amplo, é central e traz ainda mais visibilidade para os expositores e artistas”, afirma Nayara.

Segundo a organizadora, o propósito da FeirArt vai além da comercialização. “O objetivo sempre foi formar um evento multicultural, onde pudéssemos reunir artesãos, pequenos produtores e artistas locais em um espaço acolhedor, de aprendizado e de trocas, possibilitando que todos comercializassem sua arte de maneira justa e valorizada”, concluiu Nayara Lira.

Nayara e Mayara Lira em uma das edições

Em São Pedro da Aldeia, a feira realizou três edições em 2023, sediadas na Casa dos Azulejos. Atualmente, o projeto acontece três vezes por mês em diferentes cidades da Região dos Lagos, sendo um dos principais espaços de incentivo à economia criativa e do empreendedorismo cultural na região.