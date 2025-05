São Pedro da Aldeia recebe II Regata TransAraruama em 10 de maio

As águas aldeenses irão sediar, mais uma vez, o maior evento aberto de barcos à vela da Região dos Lagos. No dia 10 de maio (sábado), acontece a II Regata TransAraruama, com concentração na Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça das Águas) a partir das 10h. A competição é organizada pela Associação de Velejadores da Lagoa de Araruama (AVELA) e conta com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e da Secretaria de Turismo.

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, falou sobre mais uma edição da regata a ser realizada no município. “É um evento de grande magnitude para a nossa cidade, fomentando um esporte que é característico de São Pedro da Aldeia. Nosso objetivo é trazer mais competições como essa, promovendo cada vez mais a qualidade de vida e o lazer para a população por meio da prática esportiva. Convido a todos para prestigiarem essa iniciativa tão importante para a nossa cidade”, disse.

Os interessados em participar da regata devem realizar a inscrição de forma on-line, em https://www.avelarj.com.br/regata-transararuama-2025. A competição irá incluir 23 categorias de embarcações à vela, além de kitesurf, windsurf e wingfoil. A regata contará com mais de 10 barcos de apoio e duas ambulâncias. Será distribuído um kit travessia para os velejadores, além de uma camisa da regata.

A Regata TransAraruama terá início na Praça Hermógenes Freire da Costa, no coração de São Pedro da Aldeia, e se estende até a Praia Seca, em Araruama, totalizando 17 milhas náuticas. A linha de chegada será na Praia das Virtudes, em Praia Seca, Araruama. O local apresenta condições ideais para ancoragem, livre de pedras e bancos de areia, oferecendo uma ampla área para as embarcações atracarem com segurança.