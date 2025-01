São Pedro da Aldeia recebe mais uma edição do “Bike Night”

Ciclistas e amantes do esporte poderão contar com mais um evento especial em São Pedro da Aldeia. O município irá receber, no dia 12 de fevereiro, mais uma edição do “Bike Night”, com um percurso de 11km e concentração na Praça Hermógenes Freire da Costa, às 19h30. A iniciativa será aberta ao público e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, falou sobre o Bike Night. “É um evento de um calendário fixo, praticamente que mensal, que a gente vem reproduzindo junto aos organizadores, agora também com a Associação de Ciclistas. Essa ação nos permite fomentar o esporte e a socialização, tenho certeza que cada edição vai ser aderida por mais pessoas, e que será mais um sucesso”, disse.