São Pedro da Aldeia recebe mais uma edição do Portões Abertos da BAeNSPA no dia 2 de agosto

A população de São Pedro da Aldeia e visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto as atividades desenvolvidas pela Aviação Naval durante mais uma edição do tradicional Portões Abertos, promovido pela Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA), com o apoio da Prefeitura Municipal. O evento será realizado no dia 02 de agosto (domingo), das 9h às 17h, reunindo demonstrações operacionais, apresentações aéreas, exposições, atividades educativas e atrações para públicos de diferentes idades. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas previamente por meio da plataforma Sympla (clique aqui para acessar).

Além de proporcionar uma experiência de aproximação entre a sociedade e a Marinha do Brasil, a iniciativa também reforça seu compromisso social por meio de uma campanha voluntária de arrecadação de alimentos. Os participantes poderão contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Na edição de 2025, a mobilização resultou na arrecadação de 11 toneladas de alimentos, posteriormente destinadas às instituições socioassistenciais do município, conforme critérios previamente estabelecidos de abrangência e de necessidade, ampliando o alcance social da ação.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia participará da iniciativa por meio da atuação integrada de diversas Secretarias Municipais, contribuindo para o acolhimento, a organização e a segurança do público. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos promoverá a distribuição de pulseiras de identificação para crianças, reforçando as medidas de proteção às famílias durante toda a programação. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará equipes de apoio para o atendimento aos participantes, garantindo suporte durante a realização do evento. A programação também contará com o apoio das Secretarias Municipais de Serviços Públicos, de Segurança e Ordem Pública e de Turismo, que estarão envolvidas nas ações de suporte, organização e ordenamento necessárias para a realização do evento.

O público poderá vivenciar uma experiência que reúne conhecimento, entretenimento e demonstrações operacionais, aproximando a sociedade do universo da Aviação Naval. Entre os destaques estão as apresentações de aeronaves, o salto operacional e as demonstrações do Grupamento de Mergulhadores de Combate (GruMeC), além das exibições da Esquadrilha da Fumaça, da Esquadrilha Céu, da Acro Brazil Team e do AutoGyro. As atrações incluem, ainda, apresentações da Banda Marcial e da banda FuziBossa, do Corpo de Fuzileiros Navais, enriquecendo a programação cultural do evento.



Também integram as atrações demonstrações com cães de guerra, apresentação do Pelotão de Ordem Unida Silenciosa, demonstração da Equipe de Operações Especiais Tonelero, exposições estáticas de aeronaves, viaturas e equipamentos militares, ações educativas promovidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de exposições de carros antigos e motocicletas. Pensado para receber toda a família, o evento contará, ainda, com espaço infantil, área gastronômica, praça de alimentação e pontos de hidratação distribuídos pelo Complexo Aeronaval, proporcionando uma experiência completa aos visitantes.

A Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia está localizada na Avenida Comandante Ituriel, s/nº, no bairro Fluminense.