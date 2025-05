São Pedro da Aldeia tem Desfile Cívico nesta sexta

Nesta sexta-feira (16/05), São Pedro da Aldeia celebra seus 408 anos de história com o nosso tradicional Desfile Cívico Escolar.

A programação começa cedo, com o ritual oficial de hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal que acontecerá em três pontos do centro da cidade. Primeiro na Câmara Municipal, às 7h15, depois na sede da Prefeitura, às 7h30 e, em seguida, na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, às 7h45.

O Desfile Cívico terá início às 9h, da Praça Hermógenes Freire da Costa até a Praça Agenor Santos, no Centro.

O evento contará com a participação de cerca de 2.500 pessoas, entre alunos da rede municipal, uma escola particular, a Escola de Artes Municipal, 13 bandas marciais e outras instituições.