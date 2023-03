São Pedro da Aldeia tem ponto de coleta de lixo eletrônico

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, celebrou uma parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem Eletrônica e Inclusão Digital (ABREID). O objetivo é promover a reciclagem de lixo eletrônico, realizando sua destinação correta e reutilizando o material que pode ser aproveitado.

Para isso, um ponto de coleta foi instalado na sede da Secretaria de Meio Ambiente, no bairro Nova São Pedro (Rua 07, lote 12, quadra 08, loteamento Jardins de São Pedro). Nele, a população poderá descartar lixos eletrônicos como celulares, TVs, computadores, monitores, teclados, mouses, impressoras e circuitos eletrônicos, entre outros.

De acordo com o secretário da pasta, Mario Flavio Moreira, a parceria é extremamente importante para o município por viabilizar um descarte correto para o lixo eletrônico. “A ABREID nos procurou querendo firmar uma parceria para colocar alguns pontos de coleta desses materiais no município. Nós iniciamos a ação pela Secretaria de Meio Ambiente e, futuramente, avançaremos para outros prédios da Administração Pública. A iniciativa representa um trabalho ambiental e de reciclagem, que, além de promover a destinação correta do lixo eletrônico, também pontua para o aumento do ICMS Ecológico do município”, explicou.

A ABREID é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que desenvolve parcerias com prefeituras de modo a conscientizar a população para a redução do lixo eletrônico no planeta, dando a destinação correta.