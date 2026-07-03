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São Pedro da Aldeia terá festa para ver a Seleção Brasileira domingo

Jornal de Sábado
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A torcida aldeense tem mais um compromisso com a Seleção Brasileira. Neste domingo (05/07), todos podem se reunir na Praça da Igreja Matriz para acompanhar mais uma transmissão gratuita da Copa do Mundo.

Vista a camisa, reúna a família, chame os amigos e venha viver toda a emoção do mata-mata com a gente!

Confira a programação:

14h – Espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo
15h – FeirArt
15h – DJ Felipe Paço
17h – Brasil x Noruega

Esquema de trânsito- interdição no sentido de descida da Av. São Pedro, no trecho entre a Rua Nilo Peçanha (em frente ao Cartório do 1º Ofício) e a Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão). O acesso ao Centro pela pista de subida da avenida permanecerá liberado durante todo o período.

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