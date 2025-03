São Pedro da Aldeia vistoria rede de drenagem nos bairros

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou, nesta quarta-feira (12/03), vistorias em diversos bairros do município para avaliar estruturas da rede pluvial e analisar a necessidade de trocas ou reparos. A ação preventiva busca garantir a eficiência da rede de drenagem do município. A ação foi conduzida pela Secretaria de Serviços Públicos (SEPUB) e contou com o apoio do Núcleo Especial de Fiscalização de Saneamento, da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca.

As equipes percorreram os bairros Balneário, Centro, Campo Redondo e Baixo Grande, além da Praia da Tereza, onde realizaram a substituição de uma tampa de galeria que poderia apresentar risco à segurança da população local. Nos demais bairros, foram inspecionadas manilhas do sistema de drenagem.

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, ressaltou a importância do trabalho preventivo. “A ação de hoje foi muito produtiva, pois nos permitiu verificar de perto o funcionamento das redes de drenagem em alguns bairros, fazendo um ‘pente-fino’ nessas estruturas. Os profissionais da SEPUB também realizaram a troca de tampas de galerias que precisavam de substituição. O trabalho preventivo segue a todo vapor”, afirmou.

As vistorias fazem parte das ações contínuas da Prefeitura para manter a infraestrutura de drenagem em boas condições, além de minimizar transtornos durante o período de chuvas.