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Saquarema Country Fest terá show de Murilo Huff, Xand Avião e Natanzinho Lima

Jornal de Sábado
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A contagem regressiva já começou para um dos eventos mais esperados do ano! Entre os dias 01 e 03 de maio, o Parque de Exposições de Sampaio Corrêa vai se transformar no palco da maior festa country da Região dos Lagos!

Serão três dias de muita música, lazer e diversão para toda a família, com grandes nomes do sertanejo e do forró:

Sexta (01/05) – Murilo Huff abre o festival com um show imperdível!
Sábado (02/05) – o talento e a energia de Xand Avião vão levantar o público!
Domingo (03/05) – encerramento com Natanzinho Lima, fenômeno do piseiro!

Além dos shows, o evento contará com:
Praça de alimentação com várias opções
Parque de diversões
Ambiente preparado para toda a família

Shows a partir das 19h
Entrada gratuita!

Atenção: não será permitida a entrada com coolers e garrafas de vidro.

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