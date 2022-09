Saquarema: Em 8 de setembro de 1630, após tempestade, é encontrada Nossa Senhora de Nazareth

Em 8 de setembro de 1630, no alto da colina onde hoje se encontra a atual Igreja Matriz da Cidade de Saquarema, após uma grande tempestade, fora encontrada por um pescador entre os penedos onde batia o mar, uma doce imagem da Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazareth.

A imagem de Nossa Senhora de Nazareth foi levada para a choupana do humilde pescador e lá deu-se início ao culto a Virgem de Nazareth, com orações como a reza do terço e ladainhas. Muitas graças e prodígios começaram a acontecer, porém o de maior destaque é que a imagem sempre amanhecia no local onde foi encontrada. Ela era levada pra casa do pescador e no dia seguinte a imagem estava novamente no local da aparição. Vendo isso como um sinal Divino, o padre Carmelita responsável pela região de Saquarema, decidiu junto com os pescadores construir uma capela em honra a Nossa Senhora de Nazareth e pra lá conduziram a imagem da Virgem Maria.

Essa Milagrosa Imagem de Nossa Senhora de Nazareth encontra-se até os dias atuais na Igreja Matriz e todos os anos, sempre no dia 8 de setembro às 20 horas, esta mesma imagem encontrada em 1630, desce carregada pelos fiéis em Solene Procissão, percorrendo as principais ruas da Cidade de Saquarema, constituindo-se num verdadeiro momento de fé, amor e devoção. Milhares de pessoas percorrem a procissão do Círio de Saquarema.

Dia 8 de Setembro: Dia de Nossa Senhora de Nazareth, padroeira de Saquarema.