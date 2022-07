Saquarema: No próximo final de semana tem mais Arraiá da Vila 

Dessa vez, os shows ficarão por conta do grupo Raiz do Sana, na sexta-feira (15); Trio Forrozão, no sábado (16) e Rondney Mello e Marcinho Furacão, no domingo (17).

Durante os fins de semana do mês de julho entre os dias 08 a 31, uma extensa programação festiva e cultural será realizada na área do Campo de Aviação, no Centro da cidade. Barracas com comidas típicas, brincadeiras, danças, grande fogueira artificial e vários outros itens característicos serão instalados no local, celebrando a cultura caipira na cidade!

Confira a programação completa do mês de julho : saquarema.rj.gov.br