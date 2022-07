Saquarema recebeu a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Surf 

Terminou neste domingo (10), a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Surf, o SSXP – Super Surf Experience – Pro. Realizado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e pela Confederação Brasileira de Surf, durante uma semana, a Capital Nacional do Surf foi palco para mais uma grande competição que reuniu na Praia da Vila, surfistas profissionais de diversas partes do país.

Entre os dias 04 e 10 de julho, cerca de duas mil pessoas passaram diariamente pela Praia da Vila para acompanhar o desempenho dos 212 surfistas que participavam da competição nacional. No último dia de competição, aproximadamente oito mil pessoas lotaram as areias para torcer pelo saquaremense Lucas Chumbo.

“Em três semanas realizamos duas grandes competições de surf que contaram com a participação dos melhores atletas do país e do mundo, com resultados positivos para o município em todos os aspectos. Para nós, estes resultados mostram que estamos no caminho certo para que Saquarema se torne a “Casa do Esporte “no Estado do Rio”, contou a Prefeita, Manoela Peres.

Com a praia lotada, a grande final masculina encerrou a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Surfe. O campeão mundial de ondas gigantes, Lucas Chumbo, ganhou a decisão contra o potiguar Alan Jhones.

“Estou no quintal da minha casa, aprendi a surfar nessa onda, aprendi a pegar tubo aqui, a pegar onda grande, onda forte e é a minha escolinha. Então, realmente é um sonho realizado ser campeão na minha casa, ainda mais de um evento do Circuito Brasileiro Profissional” – disse Lucas.

No feminino, o título do Saquarema Pro ficou com a maior estrela do surfe feminino do Brasil, Silvana Lima, que levou a melhor no duelo contra a cearense Larissa dos Santos e assumiu a vice-liderança no ranking profissional da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

Além do SSXP – Super Surf Experience – Pro, Saquarema também receberá em agosto, o Circuito Aloha Spirit, além de outros eventos ligados à trilha, ciclismo, competições locais de surf, etc.