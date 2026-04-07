Saúde de Arraial do Cabo promove ação especial pelo Dia Mundial da Saúde

Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta terça-feira (07), a Secretaria Municipal de Saúde de Arraial do Cabo realiza uma ação especial voltada à promoção do cuidado, da prevenção e do acesso à saúde para toda a população.

A atividade será realizada na Praça do Guarany, das 9h às 12h, e contará com a oferta de diversos serviços gratuitos. Entre eles, consulta de enfermagem, vacinação, aferição da pressão arterial, testagem de glicose e testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites B e C.

A população também poderá contar com o serviço de sub-registro, com agendamento para emissão de carteira de identidade e certidão, além de receber orientações sobre alimentação saudável, saúde da mulher, saúde do idoso e práticas integrativas.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços e reforçar a importância do cuidado contínuo com a saúde.

A ação é aberta ao público e contará ainda com outras atividades voltadas ao bem-estar da população.