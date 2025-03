Saúde de Arraial do Cabo realiza 1000 atendimentos durante o Carnaval

As equipes de saúde de Arraial do Cabo seguem trabalhando diariamente para atender moradores e visitantes, e no Carnaval não foi diferente. Durante o feriado, o atendimento foi intensificado para garantir assistência rápida e eficiente em toda a cidade.

No Pronto-Socorro de Figueira, foram realizados 1.038 atendimentos, sendo 709 consultas clínicas e 329 pediátricas. Além disso, 25 ocorrências foram atendidas por ambulâncias, com 16 transferências para o Hospital Geral e 14 resgates.

Nos pontos de maior concentração de foliões, equipes médicas permaneceram de prontidão para emergências. Ao longo dos quatro dias de festa, foram registrados 16 atendimentos na Praia dos Anjos, 11 em Figueira e 20 em Monte Alto.

O serviço de resgate também teve atuação intensa, com 46 atendimentos no Centro e 15 nos distritos. Já o Pronto-Socorro do Hospital Geral somou 1.168 atendimentos entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, reforçando o compromisso da equipe com a saúde da população.