Saúde de Cabo Frio aplica primeiras doses de medicamento contra vírus sincicial respiratório para crianças prematuras e com comorbidades

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde, começou a aplicar nesta terça-feira (3) as primeiras doses do medicamento contra o vírus sincicial respiratório (VSR) para crianças prematuras e com comorbidades (anticorpo Monoclonal). O vírus é o principal causador da bronquiolite nos bebês. As doses do Nirsevimabe, um anticorpo que protege contra o VSR, foram distribuídas pelo Ministério da Saúde.

O medicamento está disponível no Hospital Municipal da Mulher para crianças prematuras (com menos de 36 semanas e 6 dias gestação); até 6 meses de idade; crianças com idade inferior a 24 meses (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) com comorbidades. Entre as condições prioritárias estão: Cardiopatia congênita; Doença pulmonar crônica da prematuridade (DPCP); Síndrome de Down; Fibrose Cística; Imuno comprometimento grave; Doenças neuromusculares graves, Anomalias das vias aéreas e Doenças Pulmonares Graves.

A aplicação da Nirsevimabe pode ser solicitada através do formulário (solicitação de vacina especial), pelas unidades básicas de saúde (ESFs e UBS), onde deve ser especificada a condição da criança. O pedido é encaminhado para a Central de Imunização.

A aplicação da Nirsevimabe acontece às terças-feiras no Hospital da Mulher, de 9h às 16h, e, para que a criança tenha direito, os critérios acima, estipulados pelo Ministério da Saúde, têm que ser respeitados.

“Depois de termos conseguido a aplicação da vacina contra o Virus Sincicial Respiratório para as gestantes, agora chegou a vez de as crianças terem a oportunidade de ficarem imunizadas contra o maior causador da bronquiolite nos pequenos. Essa imunização é muito importante para a saúde das crianças e as mamães podem e devem procurar as unidades para ter direito à esta vacinação”, concluiu a secretária de Saúde de Cabo Frio, Beatriz Trindade.