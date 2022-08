Saúde movimenta Quilombo de São Pedro da Aldeia

O sábado (30) foi especial na Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira, no bairro Botafogo. As Secretarias de Saúde, Cultura e de Educação realizaram uma manhã de serviços e eventos para os moradores da localidade, com objetivo de promover a equidade em saúde e estabelecer ações de cuidado, atenção, promoção à saúde e prevenção de doenças. A ação também celebrou o Dia da Mulher Negra e Caribenha e reforçou movimentos culturais da população quilombola de São Pedro da Aldeia.

Além dos serviços de saúde, quem passou pela escola também pôde assistir a uma apresentação de roda de capoeira, feita pelo grupo Tempestade, ao Ballet Municipal e participar de teatro lambe-lambe, com Cleise Campos. Representantes do Grupo de Escoteiros de São Pedro da Aldeia (GESPA) também colaboraram com o evento, como voluntários.