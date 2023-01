Secretaria da Mulher e do Idoso de Búzios realiza 912 atendimentos às mulheres vítimas de violência em 2022

A Secretaria da Mulher e do Idoso divulgou nesta terça-feira (17) um balanço dos atendimentos realizados pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) no ano de 2022. Durante este período, 912 mulheres, procuraram o serviço de proteção para relatar ou denunciar que são vítimas de violências domésticas.

De acordo com a secretária da Pasta, Daniele Guimarães, o Ceam tem o objetivo de acolher e atender mulheres em situação de violência e discriminação de gênero. O serviço conta com uma equipe especializada, formada por Assistente Social, Psicóloga e Advogada que orientam individualmente cada mulher, buscando o rompimento do ciclo de violência.

“Temos orgulho por ter reaberto este serviço tão importante para a acolhida e orientação às mulheres vítimas de violência do nosso município. Se você vive ou conhece alguma mulher que esteja passando por situação de violência, busque o nosso atendimento”, disse Daniele.

A Secretaria da Mulher e do Idoso funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, na rua Camila, nº 04- Manguinhos.

Secretaria da Mulher: (22) 2623-1284

CEAM: (22) 99608-2791

WhatsApp Patrulha Maria da Penha (22) 9 9103-9695

WhatsApp Polícia Militar de Búzios (22) 9 9732-1879