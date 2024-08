Secretaria da Pessoa com Deficiência de Búzios abre vagas para novos cadastros no Programa Emprego Inclusivo

A Secretaria da Pessoa com Deficiência de Búzios está com vagas abertas para novos cadastros no Programa Emprego Inclusivo do município. Atualmente o programa está em funcionamento em parceria com empresas da cidade.

Caso seja pessoa com deficiência e esteja interessado em conseguir uma vaga de emprego, deixe seu currículo na sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência (Tv. dos Pescadores, n⁰ 111 – Lot. Triangulo de Búzios, Búzios – RJ, 28950-795) ou pelo whatsapp (22) 99954-6180.

Caso precise de auxílio na produção do currículo, basta comparecer na recepção da Secretaria.