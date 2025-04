Secretaria de Cultura aldeense inaugura 3ª exposição “Artes da Aldeia”

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia inaugura, nesta quinta-feira (03/04), às 9h, a terceira edição da exposição “Artes da Aldeia”. O evento reúne centenas de peças artesanais, como itens utilitários, roupas, artigos de decoração, bijuterias, acessórios e souvenirs, todos confeccionados por artesãos da cidade. No espaço, os visitantes poderão adquirir produtos a partir de R$ 3. A entrada é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados.

Para a mostra, foram convidados os artesãos inscritos no Cadastro Municipal de Cultura, que reúne representantes de todos os segmentos culturais da cidade. Ao longo da exposição, os visitantes poderão adquirir peças produzidas a partir de técnicas variadas, como crochê, bordado, mosaico, macramê, decoupage, biscuit e reciclagem. Entre os itens disponíveis, haverá opções de vestuário, como saídas de praia e conjuntos, além de acessórios e objetos decorativos, como chaveiros, bolsas, nécessaires, bonecas de pano, jogos de mesa, toalhas, panos de prato, quadros, espelhos, porta-trecos, pesos de porta e tapetes.

A iniciativa foi idealizada e organizada pela Secretaria de Cultura. O secretário da pasta, Thiago Marques, comentou sobre a importância do evento. “A exposição ‘Artes da Aldeia’ é uma verdadeira celebração do talento e da dedicação dos nossos artesãos. Cada peça reflete a criatividade e o talento dos nossos artesãos, além do amor pelo trabalho que é feito à mão. Incentivar e valorizar o trabalho dos nossos artesãos é fundamental para o fortalecimento da nossa identidade cultural e o desenvolvimento do turismo local. Convido todos a visitarem a exposição e prestigiar o que há de melhor na nossa terra”, afirmou.

A coordenadora municipal de artesanato, Marlene Gouveia, também falou sobre a mostra. “Cada peça aqui exposta contém a identidade e o carinho de quem fez. Essa exposição é o retrato da nossa comunidade – criativa, resistente e cheia de vida. Convido todo mundo a vir prestigiar. Além de adquirir uma peça única, os visitantes poderão sentir de perto o calor e a riqueza do nosso povo. Afinal, o artesanato da Aldeia é feito com as mãos, mas nasce do coração”, destacou.

A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.