Secretaria de Fazenda de Cabo Frio alerta sobre mensagens falsas enviadas por golpistas para os contribuintes

A Secretaria de Fazenda de Cabo Frio reforça o alerta sobre o envio de mensagens falsas aos contribuintes do município. Na última semana, golpistas se passando pelo setor de Dívida Ativa da Secretaria enviaram e-mail para uma empresa, a respeito de uma suposta inclusão dos sócios no polo passivo de execução fiscal de um pretenso débito junto ao município.

A mensagem continha um link, porém o endereço responsável pelo envio não foi reconhecido. O caso foi relatado para a Secretaria de Fazenda, que fez o devido esclarecimento ao contribuinte. A orientação é que a procedência das mensagens seja verificada sempre antes de acessar qualquer página compartilhada.

“Infelizmente, criminosos tentam dar golpes, aproveitando-se da boa-fé da população. O contribuinte deve sempre ficar atento às mensagens e jamais abrir links suspeitos. E, em caso de dúvidas, sempre acionar os nossos canais de comunicação ou comparecer a uma das sedes da Secretaria de Fazenda, aqui no Centro, ou em Tamoios”, orienta o secretário de Fazenda, Kleber Ferreira.

Para entrar em contato com a Dívida Ativa, o e-mail oficial é divat@fazenda.cabofrio.rj gov.br e o número de WhatsApp é (22) 3199-1583 (apenas mensagens). O atendimento também e feito na sede da Secretaria de Fazenda, na Rua Major Belegard, 395, São Bento, ou na sede da Secretaria Adjunta de Fazenda de Tamoios, localizada na Avenida Independência, s/n, no Shopping Unapark – Bloco A – Loja 10. Em ambos os locais, o horário de atendimento é das 8h30 às 17h.

Confira abaixo outros canais de atendimento, por WhatsApp, da Secretaria de Fazenda.

OS NÚMEROS NÃO RECEBEM LIGAÇÕES, APENAS MENSAGENS.