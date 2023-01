Secretaria de Fazenda de São Pedro da Aldeia realiza ação itinerante no bairro Rua do Fogo

A Secretaria de Fazenda de São Pedro da Aldeia deu início, nesta segunda-feira (30/01), ao Projeto Fazenda Itinerante. A iniciativa esteve presente no bairro Rua do Fogo e prestou atendimento aos moradores que necessitavam do cadastro de imóvel predial. A equipe retornará ao bairro nesta quarta (01/02) e sexta-feira (03/02), além dos dias 06, 08 e 10 de fevereiro.

O secretário de Fazenda, Renaldo Martins, ressaltou a importância da ação. “Nós estamos trazendo a Prefeitura para perto do contribuinte e proporcionando a regularização do seu imóvel. Por meio do Fazenda Itinerante, podemos fazer o mapeamento de imóveis com área construída que não constam no cadastramento do governo municipal. É também uma forma de investir nos bairros, conforme realizamos a arrecadação do IPTU”,

Após receber atendimento da equipe no local, o morador Isaías Carvalho falou sobre a facilidade que o projeto oferece ao contribuinte. “É muito mais simples de resolver. Não precisamos mais ir até a prefeitura para conseguir o cadastro. Moramos longe e muitos não têm horário para se deslocar até a secretaria. Isso também incentiva os moradores a realizar o cadastro do seu imóvel, pela equipe estar aqui no bairro”, finalizou.

O cadastramento voluntário de imóveis será realizado mediante apresentação de cópias da identidade, CPF e documentação de titularidade do imóvel a ser registrado. A iniciativa Fazenda Itinerante irá visitar os bairros da cidade até o mês de abril, de acordo com a demanda do município.