Secretaria de Fazenda representa São Pedro da Aldeia na Confederação Nacional dos Municípios

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença na 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada ao longo desta semana. O município aldeense foi representado pelo secretário de Fazenda, Renaldo Martin que acompanhou de perto as discussões promovidas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre temas relevantes para a administração pública.

Dentre os diversos assuntos abordados, o secretário de Fazenda, Renaldo Martins, destaca a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, a regulamentação da Reforma Tributária e a proposta de ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para contribuintes com renda de até R$ 5 mil.



“É de suma importância que São Pedro da Aldeia esteja presente em eventos como este. Estamos sempre buscando manter a cidade atualizada e modernizada. Seguimos atentos com ações de sustentabilidade fiscal e autonomia dos municípios. Acompanhar discussões como a da PEC 66 e da Reforma Tributária é fundamental para garantirmos que os interesses da nossa cidade sejam considerados nas decisões que impactam diretamente as finanças públicas”, destacou o secretário de Fazenda, Renaldo Martins.

A programação também contou com a participação do auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, Felipe Ribeiro, e do vereador Moisés Batista.

