Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio realiza vistoria técnica no Pontal do Peró

A Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima de Cabo Frio realizou, nesta segunda-feira (5), uma vistoria técnica no Pontal do Peró, uma Área de Preservação Permanente (APP) do município.

A ação teve como objetivo avaliar a necessidade de podas de manutenção, limpeza e possíveis intervenções em trechos da vegetação que estão em contato com a fiação de alta tensão. A medida busca garantir a segurança pública e a conservação ambiental da área, respeitando as diretrizes técnicas e legais para manejo em APP.

“A partir do diagnóstico feito pela equipe técnica da secretaria, serão definidos os próximos passos para o manejo adequado da vegetação, sempre com foco no equilíbrio entre segurança e preservação ambiental”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Jailton Nogueira.