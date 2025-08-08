Secretaria de Meio Ambiente e Pesca de São Pedro da Aldeia marca presença em ação de limpeza da Laguna de Araruama

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue com o planejamento de limpeza, fiscalização e preservação da Laguna de Araruama. Na quarta-feira (06/08), a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca esteve presente, junto com a Associação de Pescadores de Gancho (APAGPLA), em uma ação de limpeza em pontos específicos da laguna que estão sendo afetados pela superpopulação de algas. A iniciativa também conta com a parceria da Concessionária Prolagos e do Consórcio Lagos São João.

Para o secretário adjunto de Pesca, Breno Santos, o trabalho coletivo entre os diferentes setores é essencial para a recuperação da laguna. “Fizemos uma reunião dentro da Laguna para mostrar a importância da continuidade desse trabalho feito pelos pescadores. É muito importante essa ação ter continuidade em conjunto com a concessionária e o Consórcio Lagos São João, para que a recuperação da laguna seja plena”, comentou.

Fotos: Divulgação/PMSPA

O trabalho realizado pelos pescadores envolve cerca de 60 embarcações. Em 30 dias de atuação, aproximadamente 130 toneladas de algas já foram removidas, por meio de mutirões de limpeza realizados duas vezes por semana.

Parte do material coletado está sendo encaminhado à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho para análise biológica e realização de testes. O objetivo é utilizar as algas como compostagem no plantio municipal, servindo como fertilizantes naturais. O percentual de algas que não é utilizado está sendo descartado em um espaço próprio para a decomposição de matéria orgânica.